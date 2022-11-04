台中市小黃公車深入偏鄉服務，目前路線已有22條，服務範圍遍及原縣區21個山海屯行政區，交通局長葉昭甫4日再宣布，小黃公車22條路線全面朝智慧化邁進，即日起同步在「台中公車」APP及台中即時公車動態網站提供小黃公車站點資訊，讓民眾便利出門，減少候車時間。

葉昭甫表示，盧市長上任時台中市只有2條小黃公車路線，到現在小黃公車營運路線已擴增到22條，行經全台中139個里且廣受好評，為提供民眾更優質的搭乘服務，交通局即日起於官方「台中公車」APP及台中即時公車動態網站提供小黃公車站點資訊，讓民眾更容易安排候車時間，民眾能依此評估出門候車的時間，家人也可掌握小黃公車位置。

交通局表示，搭乘小黃公車全程免費，體貼住在偏遠、公共運輸不便地區的市民，在無公車停靠路段可「隨招隨停」，縮短民眾步行距離，並提供「電話預約」。交通局提醒，小黃公車有固定發車時間，但因計程車只能載運3到4人，乘客務必前一天「電話預約」，交通局也會視乘車預約情形增派服務車輛，滿足市民交通需求。

葉昭甫補充，為方便長者能輕易辨識小黃公車，市府特別採取視覺識別系統設計，車身貼紙印有「小黃公車」字樣及所屬路線，並設置站牌或在既有站牌張貼乘車資訊貼紙，提供民眾各路線經過的重要站點、業者叫車電話和各路線編號及起迄點資訊。