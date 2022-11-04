雪霸國家公園管理處為提升大鹿林道東線路基及路面安全，月前開始對危險路段分年分期進行改善，今年度工程已於9月26日進場施工，原訂至11月4日完工，因天候等因素影響工程進度，目前尚有0.1K、1.5K、1.6K路面縱坡改善，及0.3K停車場高壓路緣石尚在施工中，現場交通管制將延長至11月10日。

雪管處表示，大鹿林道東線位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長19公里，為通往大霸尖山登山步道的路線，全線多處屬地質敏感區域及中高風險崩塌路段。考量山林開放後林道的安全，及必要之物資運補與緊急救難等需求，針對大鹿林道東線目前較為危險或行路功能欠佳的路段進行整治。

今年度工程主要包含下邊坡路基沖刷改善、路面縱坡調整及積水改善，以增加路基的穩固及林道路面使用安全性。今年度工程已於9月26日進場施工，原訂至11月4日完工，因天候等因素影響工程進度，目前尚有0.1K、1.5K、1.6K路面縱坡改善及0.3K停車場高壓路緣石尚在施工中，現場交通管制將延長至11月10日。

雪管處表示，管制期間大鹿林道東線全線不開放車輛進入，步行民眾及腳踏自行車仍可正常進出。騎乘腳踏自行車之遊客，行經施工路段時，請注意安全，並以牽行方式通過，施工期間造成不便請見諒。