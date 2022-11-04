上海出口貨櫃運價指數SCFI進入11月跌幅擴大，4日最新一周報價1,579.21點，周跌6.98％，連續20周下跌，已下探至2020年11月首週的水準。業界解讀，主要是貨量不足引發殺價搶貨。

觀察現貨市場主要歐美航線，以上海至歐洲運價跌幅較大，一舉跌破2,000美元防線，每20呎櫃下跌16.12％至1,763美元；到地中海每20呎櫃運價下跌5.2％至2,222美元。

上海到美西運價也下跌11.62％，每40呎櫃報價1,681美元；到美東每40呎櫃下跌8.05％至4,890美元，也跌破5,000美元關卡。

馬士基、ONE等國際貨櫃航商，近日紛紛下調今年全球貨櫃需求成長預期，馬士基從8月初預測+1％至-1％，11月降至-2％至-4％，並將削減運力因應。馬士基估計，在跨太平洋、亞歐貿易航線已有大約15％運力退出。

台驊表示，許多非三大聯盟成員船紛紛退出市場，聯盟成員持續採取減班、併班等方式積極減少供給，未來有機會帶動運價跌幅縮小。

多家航商、貨代業者強調，貨量不足還是運價連續性下跌的主要關鍵，將密切觀察歐美大型零售商在積極去庫存後貨量是否回穩，何時開始補貨。預期國曆、農曆年前，歐美會趕在亞洲生產基地放長假前拉貨，如果貨量足，加上艙位調控，運價有機會止穩。