苗栗縣長候選人鍾東錦4日北上接受趙少康主持的觀點直播節目，趙少康引用近期民調詢問鍾東錦，雖然在許多民調中名列前茅，但會不會擔心國民黨分裂，讓民進黨漁翁得利？鍾東錦表示，自己已歷經千錘百鍊，苗栗藍軍都是聰明的，最後會汰弱留強，團結守護苗栗藍天。

趙少康在節目一開始就開門見山問到，苗栗縣72年以來沒有變天過，今年國民黨出現分裂情況，會不會讓民進黨漁翁得利？鍾東錦指出，當然會有一點風險，不過苗栗鄉親都十分聰明，到最後關頭會主動汰弱留強，因為過去也曾經發生過類似狀況，例如前縣長何智輝、傅學鵬都是以無黨籍，贏得苗栗縣長選戰，他雖然遭到國民黨開除，但已經向法院提出「確認黨員資格存在」訴訟，有信心贏得勝選、更有把握勝訴。

趙少康進一步問到，為何堅持選到底？鍾東錦表示，「因為我準備好了」，更因為在所有候選人中「沒有看到藍軍」，自己有很強的信念與使命感，一定要為藍軍留住苗栗的疆土。趙少康也指出，去年公投雖然沒有過關，在苗栗縣仍創下數一、數二的佳績，尤其他前往苗栗助講，看到人潮從二樓滿到一樓的景況，印象十分深刻，充分展現出鄉親的熱情，當時鍾東錦還是國民黨苗栗縣黨部的主委。

對於來自民進黨和時力連日的抹黑和誣衊，鍾東錦表示，要特別感謝徐耀昌縣長賢伉儷與陳超明立委的情義相挺。鍾東錦說，陳超明立委曾說他是「經過風吹雨打」，他自認，不光是風吹雨打，還遭到民進黨的「千錘百鍊」，但自己完全不會害怕，並做好十足的準備。

鍾東錦表示，國民黨高層一開始判斷錯誤，認為他早期從事砂石業，加上這麼調皮，說不定有做壞事，但事實上，以執政黨掌握的行政資源和國家機器，現在自己等於是衣服脫光了給民進黨檢查，如果對方有一槍斃命的證據，早就拿出來了，不會老是挖30多年前的舊案來抹黑，但這也表示，對方根本沒有任何證據，自己更是行得正、做得端。

鍾東錦強調，自他從事公職以來，就是一個專職、專業的民意代表，尤其對於金錢財物的往來，更是恪守本份，這幾年來自己相當努力認真，聽取各鄉鎮市的需求，未來如果有機會當選縣長，也將秉持依法行政、留用人才、清廉服務的3大原則，建構一個穩健、踏實的縣府團隊，持續提供鄉親最優質的服務。