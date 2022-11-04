中華藝術學校附設雙語小學舉行校外教學，配合日前環狀輕軌C20-C24竣工通車，學生們從熱門打卡景點「龍貓隧道」的美術館站啟程，前往2022台灣設計展的蓬萊商港，全程以英語進行交通安全規則與禮節的說明，學生們玩得不亦樂乎。

組長蘇意珊表示，輕軌串連起高雄的綠廊道，因此外籍教師群針對沿線的城市美學、環保意義、搭乘禮儀等，先進行教學的沙盤演練與備課，旅途中運用各景點的特色與文化，讓孩子們能靈活用所學於生活，這比在教室閱讀課本更能令孩子們印象深刻。

學生們表示，輕軌真的又酷又方便，之後可以自己規畫一趟高雄輕軌一日遊；也有學生表示，以前覺得設計展是拍照打卡的地方，這次親身走踏，才發現內容眾多又有趣。這次的校外教學，就像一趟尋寶的旅行。

主任羅淑芬表示，12年國教是以學習者為中心，因此將校外教學作為教室擴展的場域，滿足學生更多的學習素材，並讓學生在課堂所學的部定、美語、人文藝術課程，延伸到社區、地區、城市，將平面的知識立體化，不僅提升學生的學習動機、效度、樂趣，更是落實博雅教育的知識傳承，以及跨域課程的實境多元學習目標與精神。