民進黨基隆市長林右昌今（4）日表示，很抱歉要跟大家報告，他二次確診了！據了解，林右昌2日晚間林右昌曾與總統蔡英文、立委蔡適應共同出席活動。總統府發言人張惇涵今（4）日晚間表示，蔡總統目前身體狀況良好，醫療團隊也會持續掌握總統健康狀況。總統並祝福林右昌市長保重身體，早日康復。

林右昌今在臉書表示，疫情期間，為了保護市民朋友及親友的健康狀況，只要有出現感冒症狀他都會進行快篩。今天中午，他喉嚨有些不舒服，快篩後陽性，因為離上次確診超過三個月，很抱歉要跟大家報告，「我二次確診了！」

林右昌強調，接下來他會在家中進行居家隔離，以視訊與網路聯繫工作，目前除了喉嚨有些微不適外，沒有其他狀況，請大家放心！

林右昌說，他將會在家中進行居家隔離，以視訊與網路聯繫工作，目前除了喉嚨有些微不適外，沒有其他狀況，請大家放心。

據了解，林右昌2日晚間林右昌曾與總統蔡英文、立委蔡適應共同出席活動。蔡英文總統2日晚間，曾到基隆參加民進黨市長候選人蔡適應的毛小孩之夜，為蔡適應拉抬造勢，當時林右昌也出席，總統就坐在林右昌旁邊。

總統府發言人張惇涵今（4）日晚間表示，蔡總統目前身體狀況良好，醫療團隊也會持續掌握總統健康狀況。總統並祝福林右昌市長保重身體，早日康復。