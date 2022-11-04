房市高點反轉，過去交易爆量、房價飆漲的「虛胖」蛋白區交易量幾乎打回原形，今年前十月六都有近六成的行政區買賣移轉棟數下滑，新北鶯歌、台南仁德、高雄橋頭三區今年交易量更急縮四成以上。

在下半年房市交易量急凍下，今年前十月買賣移轉棟數已較去年衰退4％，將出現六年來的首次衰退，其中，過去二、三年來建商推案熱絡、帶動區域房價狂飆、甚至出排隊搶房的區域，在投資客退場、自住客卻步下，交易量急縮。

據住商機構統計，台北文山交易量年減23％、新北鶯歌年減45％、桃園平鎮年減23％、台中潭子年減32％、台南仁德年減52％、高雄橋頭年減42％，分別為六都交易衰退幅度最大的行政區。

大家房屋企研室副理郎美囡分析，今年央行升息、貨幣緊縮，買方反應趨冷，成交量下滑顯著，其中又以中南部都會外圍低價的蛋白區最為明顯，曾帶動買盤進場的建設議題褪去、科技業展望不如去年風光，買方便不再一頭熱搶進；此外近年房價高漲，買方只好外外圍尋求標的，當蛋殼區價也明顯高漲，買方觀望使交易量也急凍。

郎美囡表示，台南仁德及高雄橋區去年受科學園區議題帶動，不僅新案市場火熱、且進入交屋高峰期，中古屋市場也交投暢旺，但今年科技業因全球經濟下行衝擊，房市話題冷卻，交易急縮；新北鶯歌為大台北房價相對較低的區段，過去由於重劃區開發加上捷運三鶯線題材而價量齊揚，今年買方普遍不願追高，時間拉長，使交易量明顯萎縮。

相較下，也有不少區域交易量維持高檔，除了部分地區因持續推案量大的新屋交屋潮挹注，多數屬於生活機能成熟、剛性自住買盤認同度高的區域，統計顯示，台北市北投、桃園的觀音、大園和龜山，台中的北屯和烏日，以及台南安南，今年交易量仍較去年同期成長二成以上。