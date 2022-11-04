目前被俄軍納入領地的烏南港城刻松市（Kherson）境內瀰漫詭異氣氛，昨日居民發現，士兵明顯少了，原本高掛政府大樓的俄國國旗已被提前取下，許多人對眼前的未知感到恐慌。疑似製造撤軍的跡象，但軍隊卻尚未撤離，專家認為恐是克宮設下的圈套。

俄烏雙方顯然準備為刻松而戰，《紐時》昨日訪問到刻松居民，稱市中心的俄士兵、巡邏隊和檢哨站突然變少了，克宮任命的管理人員看得誰就搶，帶走任何值錢的東西後，搬到80公里以外的地方。不過他們強調，「軍隊尚未從該地撤離」。

對此，一位親克宮的軍事專家表示憂心，暗示「俄羅斯可能不只準備撤兵，還將準備軍事撤離，把城市還給烏民。」路透報導，就連當地副州長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）也表示，「很可能我們的部隊已準備離開前往第聶伯河東岸。」

不過烏克蘭官員不這麼認為，稱「看起來像是圈套，目的是引誘我們的軍隊進入敵軍設下的陷阱。」

近期有民眾注意到，俄軍在城外加強防禦陣地，重型砲彈悄悄向東岸移動，害怕這是城市將被夷平的徵兆。

烏國情報部門則表示，俄羅斯已在第聶伯河（Dnipro River）西岸部署約4萬名兵力，以阻礙烏克蘭收復行動。由於凜冬將至，繼續留在烏克蘭成了不利選擇，戰爭迫害造成多處斷水斷電，這裡的人面臨極其惡劣的條件。

刻松市是烏克蘭南部重要港口城市，位處黑海與第聶伯河沿岸，戰爭初期即淪陷，成為全國唯一遭佔領的首都。不過面對烏軍接連反攻，摧毀連接該地與俄控制領地的橋樑後，讓敵軍後勤補給更加艱難。