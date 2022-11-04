警大校長陳檡文遭爆在2017年擔任警政委員時，曾赴台北市松勤街88號的豪宅招待所，甚至疑似還有傳播妹在場同歡，而這段影片畫面也在臉書粉絲團上被曝光了。

據臉書粉絲團「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」發出的1段1分多鐘影片可見，當警大校長陳檡文抵達該豪宅前，綽號「鱸鰻」之天道盟蘆洲角頭林秉文迎接，而陳澤文身穿深色衣服雙手插著口袋走進豪宅大廳，而後方分別是林秉文與高利貸當鋪老闆林彥廷，以及小弟，另外疑似有2名傳播妹，穿著1黑色與白色服裝也跟著進入。

陳檡文遭質疑此行徑腐敗為何一路高陞？竟與操縱職棒打假球、經營賭場的黑道角頭，在奢豪的招待所開趴同樂，一路升官至警察大學校長，到底是誰在背後撐腰？而檢方日前指揮刑事警察局第七偵查大隊偵辦網路簽賭案，是否有警界高層施壓要求不准向上偵辦？應查清楚。

對此，陳檡文回應，5年多前他是警政委員，受命蒐集中華統一促進黨總裁張安樂情資。他想到朋友介紹的林秉文經營賭場，應該了解金流，才會約其碰面蒐集情資，吃飯相當單純。他稱，當天約晚上到友人私人招待所，因為從事刑警多年，工作上結交五湖四海的朋友，林秉文也是透過朋友介紹。當時他要蒐集張安樂情資，想到林秉文經營賭場，應該了解相關金流，才會約對方碰面。吃飯相當單純，也沒有女陪侍。