無黨彰化市長候選人張東正和無黨彰化縣議員候選人陳銌銌夫婦，4日到彰化地檢署按鈴控告黃玉芬散播假民調，違反選罷法。（張東正提供／吳敏菁彰化傳真）

國民黨彰化市長候選人黃玉芬對於張東正按鈴控告，表示不排除除出誣告的告訴。（黃玉芬提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市長選情緊繃，民進黨彰化市長林世賢拚連任，國民黨候選人黃玉芬、無黨張東正、劉坤鱧和林強世挑戰，黃玉芬日前公布民調，稱國民黨委託專業機構製作，國民黨彰化縣黨部則表示，沒有正式委託，張東正4日到彰化地檢署按鈴控告散播假民調，違反選罷法。

彰化市長選舉激烈，2018年林世賢、黃玉芬、張東正形成三腳督，林世賢以4萬3085票，打敗國民黨張東正4萬2766票和無黨黃玉芬的3萬7006票；今年黃玉芬、張東正捲土重來，只是國民黨改提名初選勝出的黃玉芬，張東正參加黨內初選又登記參選，遭國民黨開除黨籍。

這場選戰從國民黨辦初選前，黃玉芬、張東正就為搶攻藍營選票，「殺得」難分難解，藍營支持者普遍焦慮、綠營支持者暗暗歡喜，不少人都指出，分裂的國民黨要打贏民進黨，除非成功操作「棄保效應」。

選前不到1個月，黃玉芬陣營透過某媒體，公布民調數據，強調她才是國民黨正式提名，並稱這份民調是得到國民黨的認可授權，才委託專業機構製作，有相當的可信度，疾呼選民支持。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田則表示，國民黨沒有正式委託，要進行民調，必須有計畫書的名稱、內容和收據等，黃玉芬稱得到認可，其實並不清楚其委託製作的公司。警方前天已到黃玉芬競選總部蒐集資料。

張東正4日跳出來，按鈴控告違反選罷法，譴責在選戰最後關，採放耳語、傳播假消息這種奧步，表示選情已經不利，沒招了，要求黃玉芬向彰化市民「公開道歉」，並公布到底是哪個「國民黨」委託做的民調 。

黃玉芬表示，張東正違紀參選、被開除黨籍是事實，呼籲不要一再傷害國民黨，不排除提出誣告的告訴。