隨著全球經濟衰退跡象愈來愈明顯,歐洲汽車製造商認為,為了度過這場即將來臨的經濟風暴,他們必須轉向美國和中國尋找避風港。在歐盟與美國都在討論如何減少對中國依賴之際,德國知名車企寶馬與大眾的CEO隨著德國總理蕭茲(Olaf Scholz)前往北京,因為他們認為,面對經濟衰退,「中國不是風險,反而是個機會。」

《華爾街日報》報導說,總部設在慕尼黑的經濟研究所(Ifo Institute)週四公佈一項備受關注的調查報告,顯示德國汽車製造商和供應商對歐洲經濟復蘇已失去信心,報告指出,衡量汽車行業信心的一項重要指數在10月份急劇下降。

Ifo工業組織和新技術中心(Ifo Center for Industrial Organization and New Technologies)的主管福克(Oliver Falck)說:「需求下滑、材料和生產成本上升都讓盈利狀況惡化,即使銷量增加或價格提高都無濟於事。」

該報告指出,到9月底的這3個月裡,汽車業盈利狀況還不錯,達到了分析師的預期,許多汽車製造商調高售價,抵消銷量下降和成本上升的影響。

報導說,在汽車製造業的第3季度報告中,許多好消息並不是來自歐洲。寶馬公司第3度淨利潤增長8.5%,達到28億歐元(合27.5億美元),盈利的主要動力來自於中國市場的出色表現和漲價。

因此,在歐盟和美國討論如何減少對中國經濟的依賴之際,德國汽車製造商卻決意要捍衛自己在中國的業務。報導指出,寶馬CEO齊普策(Oliver Zipse)、大眾新任CEO都未出席重要會議,而是陪同德國總理蕭茲訪問中國。

寶馬首席財務官彼得(Nicolas Peter)對媒體強調:「中國不是風險,而是一個機會。」據該公司公布的數據,今年以來新車銷量總計達587,744輛,較上年同期下降0.9%,其中受歐洲市場下降11%,美國市場銷量增長4%,中國增長5.7%。他說,「展望2023年,對德國和歐洲將陷入衰退的預期正在強化,但是美國和中國的狀況可能會好一些。」