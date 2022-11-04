南投縣仁愛鄉法治國小新校舍為3層樓建築。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

長期贊助學校的鄭進文，捐贈200萬元作為新校舍2樓「布農布讀美學書屋」室內裝潢。（南投縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉法治國小學生人數不到百人，卻為台灣寫下棒球、壘球傳奇，因為校舍老舊拆除整建，融入布農族文化特色的新穎校舍竣工，2樓還設有「布農布讀美學書屋」，南投縣長林明溱4日出席新校舍落成典禮，林明溱說：「孩子們在舒適的環境上課，他們開心的笑容和優美的歌聲，讓我感到喜悅和滿足。」

法治國小部落居民為布農族卓社群，新校舍為3層樓建築，1樓是幼兒園、各年級教室及教職員辦公室，2樓是「布農布讀美學書屋」、多功能專科教室，3樓則是教師宿舍，是1棟舒適、明亮且兼具布農美學特色的建築。

新校舍落成典禮，在部落教會長老們吟唱詩歌聲揭幕，部落居民用石松科植物編製成一條綠色綵帶，供林明溱與教育處長王淑玲、仁愛鄉代理鄉長張子孝等貴賓剪綵，該職務在布農祭典中具有祈福意涵。

校長周詠菡表示，舊校舍歷經921大地震及土石流肆虐，結構安全都有問題，感謝南投縣府及校內師長等各方的幫忙，終於獲教育部核定5371萬元經費進行校舍拆除、重建，看到孩子在舒適、新穎的校舍上課，只有無限感激。

林明溱表示，法治國小地處偏鄉，但是學生數仍有100多人，顯示部落家長對學校的認同和支持，縣府財政雖不充裕，對於打造優質舒適的教育環境始終不餘遺力，很高興能夠在任內完成校舍重建，特別感謝長期贊助學校經費的鄭進文，此次捐贈200萬元為圖書室進行室內裝潢，讓孩子有舒適、溫馨的閱讀空間。