民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今天說，選後將全數捐出選舉補助款、政治獻金結餘這兩筆款項。（王志偉花蓮傳真）

參選花蓮縣長的前總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）今天宣布，選舉過後，她將把「選舉補助款」、「政治獻金結餘」兩筆款項全數捐出，捐給918災後重建之用，以及縣內經濟弱勢者。Kolas說，她將這場選舉定位為運動，為花蓮努力的運動，已經有很多好朋友響應號召一同加入場這運動。

Kolas錄影透過臉書表示，有非常多朋友陸陸續續都投入這場運動，包括企業捐贈現金數十萬元不等，更多的是個人小額捐款，來自全國各地，尤其是花蓮在地朋友，不管是200元及1000元，都聚少成多，競選團隊目前正在運用捐助的獻金投入這場選舉，讓她很感謝，點滴在心頭。

她也說明選舉補助款，依照選罷法的法律規定，候選人在選後可以獲得國家補助，補助標準是候選人的得票數，每票約30元補助，她會將這筆費用全數捐出；有關政治獻金，依法向監察院申報結餘後，也將全數捐出，做為公益與災區重建使用。

Kolas也抨擊，傳出縣府官員，發生收受賄賂、回扣的事件，遭到法院判刑的案例，監察院確定彈劾前花蓮縣教育處長，在2018年接受廠商的賄賂與招待。強調當選後絕對要開放政府，清廉反貪污，嚴禁官員收受回扣與賄賂；會用人唯才，不分政黨、不分性別，為花蓮縣民打拚。