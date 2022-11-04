今(4)日傍晚6時許，146次自強號列車行駛至松山站時，閘瓦咬死導致車下冒煙著火，台鐵人員趕緊持滅火器滅火，而該輛自強號列車也停駛，車上200名旅客受影響緊急換車至樹林站，轉乘由樹林站特開3000型143次；有網友表示整個月台都是燒焦味。

臉書粉絲團「合鐵事故通報平台」貼文，因 143次自強號列車發生車輛故障事件，該車次旅客於松山車站由後續列車接駁，南下部分列車延遲。有網友留言區貼出拍下照片指出「整個月台都是燒焦味」。