王偉忠剛過65歲生日，還沒來得及拿敬老卡搭免費公車，先推出全平台的Podcast「偉忠哥」，打頭陣是一系列成人床邊故事《男人囧事》。王偉忠說，現在選前政治攻防最火熱，睡前看政論節目，保證血壓飆高作惡夢，不如聽他講些好聽的成人故事，活色生香、臉紅心跳又能博君一笑，不論男性女性，聽著聽著都能安心入睡。

王偉忠說，他從小愛講故事，之前曾經幫迪士尼與皮克斯的動畫《怪獸電力公司》系列、《超人特攻隊》系列配音，用聲音演戲很過癮；今年3月開始主持中廣《欸！我說到哪裡了？》，也是透過聲音陪聽眾下班，交了很多新朋友，跟著增廣見聞。

在演藝圈40多年，王偉忠真心認為成人除了認識「友直友諒友多聞」的朋友，更需要酒肉朋友，可以一起談笑、吹牛，非常解壓，尤其男人沒有姊妹淘可以訴苦，只能靠吹牛來幫情緒找出口。這麼多年來，他聽了圈內圈外太多有趣的故事，乾脆都放進Podcast，讓大家一起紓壓。

自從自己開始作Podcast「偉忠哥」，王偉忠也發現Podcast這個自媒體很有意思，可以邊運動邊聽，不會佔用眼睛，而且任何手機都能下載Podcast軟體收聽，歡迎更多聽眾加入。