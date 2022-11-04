長榮（2603）第三季稅後純益為1,006.98億元，EPS為37.25元，第三季獲利居單季第三大，第二季稅後純益1,022.93億元，第一季稅後純益為1,013.59億元，長榮累計前三季稅後純益3,043.51億元，年增92％，EPS為68.88元，雙雙創下同期新高。
由於長榮海運7月18日辦理現金減資案，流通在外股數減少，每股淨值從第二季的85.30元上升至254.87元。
長榮（2603）第三季稅後純益為1,006.98億元，EPS為37.25元，第三季獲利居單季第三大，第二季稅後純益1,022.93億元，第一季稅後純益為1,013.59億元，長榮累計前三季稅後純益3,043.51億元，年增92％，EPS為68.88元，雙雙創下同期新高。
由於長榮海運7月18日辦理現金減資案，流通在外股數減少，每股淨值從第二季的85.30元上升至254.87元。
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