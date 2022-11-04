國民黨基隆市長候選人謝國樑4日下午在臉書開直播，除痛批對手民進黨基隆市長候選人蔡適應陣營抹黑、造謠，並措詞激烈地要求蔡適應與其辯論，並要蔡適應出來面對。

謝國樑在直播中表示，他看到對手拋出文宣，指蔡適應在為國道走山事故奔波之際，他仍在街頭發面紙進行競選行程。他表示他很憤怒，因為第一次走山事故發生在1日11時，2日晚間蔡仍與總統蔡英文在舉行「毛小孩之夜」時，發生了第二次坍方。他說，蔡適應直到3日上午才去現場會勘，他看來就像在作秀。

謝國樑指出，直到坍塌事故發生，大家才又重視台鐵很重要，早在兩年前基隆輕軌案，自己支持台鐵不能廢，堅持捍衛基隆通勤權益時，遭到民進黨瘋狂攻擊。王國材與林右昌還要將八堵到基隆段用輕軌來取代，企圖廢掉台鐵基隆站。

他進一步表示，民進黨現在又因為輿論改口說沒有廢台鐵，真的是無恥！他說日前的走山事故，更加凸顯多元乘車選擇的必要性與重要性，這才能適時分擔風險。謝國樑更提到，過去自己在擔任立法委員任內，就有爭取4億多元的預算，在國道一號跟三號的汐止與木柵路段進行邊坡的檢視跟維修。他在直播中痛批蔡適應委員這7年間沒有對高速公路邊坡防護聞問，只有當災難發生時，才亡羊補牢跑去現場會勘。

他並邀蔡適應一對一的辯論，不管是討論黑道、金流或是任何議題都可以，並表示會等待蔡適應的回應。

對於謝國樑的挑戰，蔡適應4日下午表示：「謝國樑始終搞不清楚狀況、不斷畫錯重點！」他很感慨，當他積極聯絡相關單位解決通勤族困境、在所有相關人員努力的解決問題之際，謝國樑竟然還在說風涼話，不只搞不清楚狀況，還畫錯重點！

蔡適應指出，謝國樑不斷稱自己在立委任內爭取預算進行邊坡的防護，但高公局3日便邀請台灣世曦公司的專業人士到現場了解，這一次邊坡滑落的狀況，並非原來邊坡擋土牆的區域，而是更後方的私人土地土石崩落，淹沒擋土牆區域，才會影響到高速公路的區域範圍，「這部分與謝國樑所提的，根本是兩回事！他根本沒搞清楚重點！」昨日蔡適應也已經要求高公局重新檢討，除了現有的邊坡防治區域之外，應連邊坡外圍都要納入監測範圍。

而針對謝國樑提到有關基隆捷運不應廢台鐵一事，蔡適應也表示，「不了解市政的人不要再丟假議題！不要自己射箭又畫靶！」蔡適應強調，透過基隆捷運的興建，讓基北生活圈串連在一起、讓用路人有更多安全方便的選擇，至於台鐵跟捷運本來就沒有互相影響，也沒有台鐵廢不廢的問題，謝國樑不要再畫錯重點了！