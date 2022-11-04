證交所表示，截至目前為止，上市公司共計969家（本國上市892家及第一上市77家），第三季財報公告申報期限，金控以外共計955家，為11月14日（周一）；14家金控為11月29日（周二）。
證交所提醒，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜，上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司完整資訊。
證交所表示，截至目前為止，上市公司共計969家（本國上市892家及第一上市77家），第三季財報公告申報期限，金控以外共計955家，為11月14日（周一）；14家金控為11月29日（周二）。
證交所提醒，為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告之公告申報事宜，上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司完整資訊。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。