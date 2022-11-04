賺翻了！即便全球運價回跌，長榮海運第三季財報仍演驚奇，連續3季交出獲利超過千億元的好成績，累積前3季獲利3043.51億元，若以長榮海運減資後的21.16億股（即股本211.6億元），EPS高達143.8元，成為首家EPS破百的航運業者。

長榮海運今日召開董事會，通過多項議案，包括通過取得長榮鋼鐵7.9萬張普通股，總金額為38.19億元，藉此擴大轉投資收益，以及子公司長榮海運(亞洲)有限公司取得巴拿馬箇朗貨櫃碼頭100％之股權等兩案。此外，長榮亞洲也公告取得貨櫃使用權資產，將以2.3億美元取得12.7萬只貨櫃，藉此擴大營運需求。

長榮海運今日公布第3季財報，即便海運市場自今年下半以來，受到全球通膨與塞港因素的影響，長榮海運第3季稅後盈餘(歸屬母公司)仍達到1006.98億元，EPS為37.25元。今年以來前三季獲利均超越千億元大關，前三季毛利率為68.36％、稅後盈餘(歸屬母公司)合計為3043.51億元2％)，EPS為68.88元，雙雙創下同期新高。

另由於長榮海運7月18日辦理現金減資案，流通在外股數減少，每股淨值從第2季的85.30元大幅躍升至254.87元，穩居全體航運股之冠。