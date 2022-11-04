林隆璇與朱衛茵相見歡。（東風衛視提供）

朱衛茵主持的東風衛視《似曾相識西洋電影金曲特輯》節目，本周要向跟殺手有關的電影經典致敬，邀請到知名音樂製作人林隆璇擔任嘉賓，節目甫開場，朱衛茵就戲稱林隆璇是殺手級的帥哥，林隆璇也開玩笑地說朱衛茵是「帥哥殺手」，當被問到男生為什麼那麼喜歡殺手類型的電影時，林隆璇覺得男生會有一種移情作用，林隆璇：「自己做不到打打殺殺，然後也沒那麼帥，當看到銀幕上的殺手覺得好帥，就會把自己幻想成他這樣。」

朱衛茵認為電影裡面有好聽的主題曲一定加分，提到12月要辦的「似曾相識 西洋電影金曲演唱會」，林隆璇指出這次演唱會純粹以西洋電影金曲為主題，當他知道要辦這場演唱會時，心情又開心又緊張又興奮，好像在重溫他國高中時代，其實他在國高中階段都是在唱西洋歌曲，只是這次是他出道到現在，第一次演唱西洋歌曲的演唱會，林隆璇：「我一直海撈自己的青春記憶，一首首冒出來，真的很美好！」他說從他出道以來，從來沒人找他去唱英文歌，有事沒事他都會問：「可不可以加一首英文歌？」結果對方都說不要，要聽他唱〈你那麼愛他〉，讓林隆璇都想要將〈你那麼愛他〉變成西洋歌曲了。

這次演唱會中，林隆璇將跟兒子林亭翰同台演唱，兩人要對唱一首西洋歌曲，兩人討論曲目時，林隆璇提出一些歌曲，沒想到兒子都沒有聽過，而林亭翰提出的歌曲，他也都沒聽過，後來他們最後決定選了兩人都聽過的電影《獅子王》的主題曲，而林亭翰最近也頻傳好消息，除了發最新單曲〈再裝就不像了〉，還背著爸爸去參加八大娛樂百分百節目的「星狼崛起」選拔，結果竟然還入選了，林隆璇等到入選後看到新聞才知道，林隆璇笑說：「你就這樣混在原子少年隊伍中，但對我，這是另一個世界！」雖然存在世代差異，但父子感情就像朋友一般，也讓人期待兩人演唱會的精彩表現。