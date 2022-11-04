民眾黨新竹市長候選人高虹安與李姓助理爭議續燒。國民黨新竹市長候選人林耕仁質疑表示，高虹安連李姓助理到底是「專職」或「兼職」，甚至有沒有投保健保，都不敢回答，到底有什麼不可告人的秘密？其中該助理為何沒有健保，原因很簡單，因為他無法在立法院投保。

林耕仁今(4日)在臉書粉專貼文表示，高候選人還是一如既往的逃避問題，連助理到底是「專職」還是「兼職」，有沒有投保健保都不敢回答，到底其中有什麼不可告人的秘密？

林耕仁接著指出，李姓助理在立法院任職助理「沒有健保」，原因很簡單，因為他無法在立法院投保。依二代健保規定，如同時具有專任工作與兼職工作者，應以「專任職務之工作參加全民健康保險」。主要工作之認定，應以被保險人日常實際從事有酬工作時間之長短為認定標準，如工作時長短相同時，以收入較高者認定。李姓助理自稱他是「全時段」為高委員接電話工作云云…，而依健保規定，自然應該以立法院為投保單位，但為何沒有？

林耕仁質疑說，因為李姓助理實際上有更一個更高薪的全時段工作，而立委助理工作「才是兼職」，至於這個薪資高的專職工作在哪裡？高委員應該知道。一位在立法院外另有專職的「兼職助理」，報領立法院加班費的時數竟然能到每月40多個小時，還比其他專職助理還要多，高委員清楚這件事嗎？

林耕仁表示，他雖然沒有台大、斐陶斐、沒有到辛辛那提留學、沒有資策會培養、沒有立委光環，他只是我們新竹在地一個默默服務、沒有花俏包裝的六屆議員；他憨慢講話，但是認真服務，他不驕傲，也以中華大學母校為榮、以新竹在地的一份子為榮、以堂堂正正苦幹實幹的國民黨候選人為榮。