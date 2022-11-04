女客控告洪姓推拿師為她做「催經」按摩，要求她脫光到僅剩內褲，按完腹部、胸側淋巴，以手指點壓乳頭及周邊2、3秒，她驚嚇質疑表明「不喜歡」；洪辯是挑逗才能產生荷爾蒙，又再點壓一次。女事後報警，洪到案辯稱，按摩「乳中穴」分泌催情激素有助調整月經；但傳統整復協會則說，推拿嚴禁碰胸及隱私處，法官依強制猥褻罪判刑10月，可上訴。

女客指控，她透過表妹介紹熟識的洪姓按摩師，約2021年10月20日到胞弟住處幫她做全身指壓及「骨盆調整」按摩。結束後，洪說可再幫做「催經」按摩，要求她脫衣物到只剩內褲，裸露上身仰躺，按完腹部及胸側淋巴後，竟以2次手指點壓乳頭。

洪否認猥褻，辯稱是經同意才做「催經」按摩，而且對方在按摩結束後，還傳訊給他說：「開心」、「100分」、「very good」。洪並當庭拿出經絡穴位書籍為證，說明「乳中穴」有調整月經的作用。

女客駁斥，她遭點壓乳頭嚇到向洪詢問用意，並表明「不喜歡」、「不舒服」。洪卻說，這是「挑逗」，才能產生荷爾蒙催經，再要求仰躺，她皺眉覺得不太對，但洪突然再壓乳頭，之後就草草結束，她事先不知會按到乳頭，否則不會答應，洪沒有徵求同意。

女客說，孤男寡女處在房間內，她怕有危險，忍著情緒送她離開，他離開時笑得很猥褻。至於傳訊，她是認為洪是專案按摩師，不過，後面的「催經」確實讓她不舒服。

法官函詢中華傳統整復協會，協會函覆指稱，傳統整復推拿服務業不分性別，嚴禁碰觸胸部或其他身體隱私處行為，民俗推拿並沒有按壓女性乳頭的手法。法官認為，洪男從事推拿已18年之久，應知道相關規定，不能單憑「乳中穴」有調整月經作用，即合理化強制猥褻犯行。

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