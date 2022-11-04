印度為我新南向政策重點國家，雙方關係密切友好，為促進台印度雙邊傳統醫藥研究、產業及人員之合作，在外交部、經濟部與衛生福利部共同努力下，「駐印度台北經濟文化中心與印度台北協會傳統醫藥合作瞭解備忘錄」，4日由駐印度台北經濟文化中心葛葆萱大使及印度台北協會會長戴國瀾會長（Gourangalal Das）在印度新德里完成簽署，並由衛生福利部中醫藥司司長黃怡超見證，開展兩國在傳統醫藥領域之合作。

在此備忘錄架構下，衛生福利部將與印度傳統醫藥部共同推動雙方傳統醫藥管理機構、學術研究機構、醫院及非政府組織之友好關係與合作交流，增進傳統醫藥研究、產業、專家與相關資訊之交流，並互邀參與國際性傳統醫藥活動。

本次傳統醫藥合作備忘錄之簽署，確為台印度雙方未來合作開創具有重大意義的里程碑，印度傳統醫學與台灣中醫藥皆強調以人為中心之照護，雙方期望藉由簽署合作備忘錄，建立未來長久及友好的合作關係，相互瞭解彼此傳統醫藥之優勢與機會，並攜手促進全民健康福祉及產業發展。