近日傳出有民眾接到自稱余天的電話，稱與新北市長侯友宜是好朋友，所以這次市長選舉要票投林佳龍，讓侯友宜去選總統，而苦主新北市長侯友宜則不對此種選舉花招作出回應；民進黨新北市長林佳龍強調，新北市民的民調有一半以上的人不能接受在市長任內落跑選總統，所以期待新北市民投票給承諾做4年的林佳龍，而不是選上會落跑的侯友宜。

林佳龍表示，余天大哥跟很多人都是好朋友，包括侯友宜跟我都是，站在一個新北市民當然會期待參選新北市長是與民有約4年的任期，侯市長有志於總統大位，這個時間只差不到1年，侯就要投入初選、大選，這涉及對新北市民的誠信原則。

他說，余天大哥是用一種方式在表達新北市民的心聲，要投給一個願意努力做事4年任期的市長，而不是已經做12年正、副市長，尋求連任卻坐這山望那山，新北市民的民調已經很清楚顯示，有一半以上的人不能接受在市長任內落跑去選總統，特別是在1年之內。

林佳龍強調，以前已經發生過韓國瑜的例子，不希望侯友宜成為韓國瑜2.0，作為侯的挑戰者，自己也有必要替新北市民發聲，期待新北市民投票給承諾做4年的林佳龍，而不是選上會落跑的侯友宜。

至於韓國瑜近期常來北部輔選，但至今皆未與侯友宜同台，是否覺得侯感到壓力；林佳龍則說，選舉是大家都全力以赴、各憑本事，很多理念相同的人也會互相輔選，相對於侯友宜會覺得韓國瑜比較有趣，「至少韓比較真實」。

林佳龍說，韓國瑜出來也帶動了一些選情的討論，一定也會有拉抬候選人的效果，我覺得政治人物如果說口口聲聲都講得好好做事，可是連好好說話都不願意，不願意好好的、誠懇的面對大家的問題，那他覺得侯友宜應該要向韓國瑜來學習，做一個真實的政治人物，而不是答非所問，「我感覺韓國瑜還比較像一個人，不會這麼多口號式的言語」。

針對今晚蔡英文總統第12度大動作來新莊輔選，而且之前也有行政院長蘇貞昌幫忙，會不會感覺壓力特別的大的提問，林佳龍則強調，新北市很重要，所以當蔡總統、民進黨徵召自己參選新北市長時，這個就是全黨的事情。

他說，相信新北市在中央支持下，在當選新北市長的後可以像高雄的2年拚4年，把過去沒做的做回來，這就是執政黨大團結，希望全力讓新北市大翻新，在城市競爭也能夠超越其他的城市。