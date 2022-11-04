樂天桃猿睽違3年再闖「台灣大賽」，這次28人名單中有7名本土球員是首度參賽，馬傑森聽到名單後感到驚訝又興奮，「第一次能進到總冠軍，希望能為球隊做貢獻。」

馬傑森今年七月初在二軍比賽守備時，因不慎「翻船」造成右腳腳趾骨折受傷，動刀後直到球季尾聲才復出，也嘗試用左打協調一下左右打的平衡。

他透露，受傷當下醫生評估需要休養很長一段時間，自己本以為無緣「台灣大賽」，「謝謝教練信任我，能夠受到教練肯定就盡力表現自己。」

身為季後賽新鮮人，馬傑森照著球隊步調去做調整，自己也會在訓練時加入一些比賽感覺進去，讓自己都保持著比賽的感覺，他也透露有特地去看Lamigo締造3連霸時期的影片，「感覺比賽張力很高，也有一定的壓力。」

馬傑森透露，當年自己國一，對2015年桃猿洋投明星無安打比賽印象最深刻，「能第七戰生死戰，在這麼關鍵的比賽投出這樣的表現，真的很厲害。」

同樣是首度參與總冠軍的捕手張閔勛也十分開心能夠進到28人名單內，「之前因為受傷、低潮一直沒能進到名單，今年能夠打還是只有珍惜，就像我從例行賽第一場開始一樣，珍惜每一天。」

張閔勛認為，總冠軍戰這種短期比賽就像國際賽一樣，「沒有明天的比賽更要保持冷靜，雖然現在教練還沒安排任務，但就是盡力去幫助球隊，就算沒上場也可以在旁邊提醒投手自己看到的東西。」

除了開心張閔勛也有些緊張，但他認為這是好事，代表你有企圖心、有渴望的感覺，自己也會隨時做好準備提防兄弟「快腿部隊」，「不管他們有沒有要盜壘，隨時準備好，把平常練習的表現出來。」