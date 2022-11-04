4日加權指數收高13,026.71點，較上周五（10月28日）累計上漲238.29點，周漲幅為1.86％。啟發投顧下周看好四大題材類股，包含：車用電子股、IP股、半導體檢測股、伺服器股等，預期下周指數區間介於12,500-13,500點。

啟發投顧分析指出，近期兩項國內外利多因素，包含：

1.多數個股出現利空不跌、之前修正的股票紛紛輪漲打底的情況，如，面板、驅動IC、記憶體、顯卡、砷化鎵股等，近期則是CCL族群補漲

2.11/8美國期中選舉、11/26台灣九合一選舉，美台政策作多，相關選舉行情可期。

啟發投顧也提醒要留意三項國內外主要利空因素：

1.鮑爾在FOMC會議提到，提高升息終點，意味升息可能超過5％，那麼二、十年期公債殖利率終將往上去做反應，美股承壓。

2.美國就業數據在經歷12碼升息後，JOLTS、ADP、失業率、非農依舊強勁，更給FED拉長升息終點的理由。

3.下周四公布美國10月CPI，預期為8.1％（前期8.2％），若再加上先前公布實際數據有高於預期的慣性，10月CPI恐持平9月，通膨沒有降溫，對市場造成衝擊。