升息趨勢不止，大型壽險公司恐難有配息能力。南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽都已宣布在10月1日進行金融資產重分類，五家公司淨值比9月底多約7,000億元，但保險局已發函要求，重分類債券的跌價缺口扣除其他權益正值後，全數提列特別盈餘公積，提存不足者隔年再算一次，再不足就繼續增提，即若債券價值一直未回升，五家壽險恐難上繳股利。

金管會官員表示，放在其他綜合損益（FVOCI）及公允價值入損益（FVTPL）下的金融資產若有跌價損失，當年獲利本來就要先就此金額提列特別盈餘公積，若有剩餘才能分配股利，現在資產重分類，債券改列攤銷後成本（AC）用成本列帳，但「原本該提存的，還是依未重分類前方式提存」。

簡單來說，到今年6月底壽險業淨值下其他權益合計是負的1兆1,260億元，上半年獲利是1,173億元，假設到年底還是這數字，就是獲利先提存特別盈餘公積，還有1兆元沒有提足，就明年再看債券、股票價格有沒有回升，當年度獲利就會繼續提存，直到股債價格回升，壽險公司投資有未實現獲利時，當年度獲利才可能申請分配給股東。

第三季債券因殖利率飆升，價格繼續下跌，9月底情況比6月底更慘，因此壽險公司才9號公報進行金融資產重分類，將列在PL跟OCI項下的債券分入AC，從市價法改為成本列帳，也等於將淨值下未實現損失移除，所以五大壽險重分類後淨值回升逾7,000億元。

但保險局已要求，為維持財務結構健全及穩定，在分配可分配盈餘時，必須將這些重分類的金融資產依市價評估，若是未實現損失，扣除兌換利益、投資性不動產增值利益、避險工具損益、確定福利計畫再衡量數及OCI項下金融資產未實現損益後，差額要提列特別盈餘公積。

舉例來說，A公司重分類到AC的債券，到年底依市價有未實現損失3,000億元，OCI項下金融資產未實現損失100億元，但兌換利益、不動產增值等合計1,000億元，等於還有2,100億元的未實現損失缺口，全數要提列特別盈餘公積，但若A公司今年未分配盈餘只有800億元，就先提800億元，明年底再依市價計算，若仍是有未實現損失缺口，明年繼續增提，直到債券出現未實現獲利或合計數轉正。