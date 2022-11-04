夏天旺季夠力，加上今年擺脫疫情陰霾，超商二哥全家（5903）4日公布第三季財報，單季稅後純益5.12億元，較第二季增加44.6％，更比去年同期大幅成長80.9％，「賺一季幾乎抵過今年上半年」，衝上近七季獲利新高，換算單季每股純益2.29元。

第三季暑假為超商業重要旺季，尤其今年夏天酷熱，全家的飲料、冰品銷售衝出好成績，全家先前就公布第三季營收240.12億元，較去年同期成長16.2％，改寫單季營收歷史紀錄，今天揭曉獲利成績同步攀高。

這也助力全家前三季累積獲利達10.36億元，比去年同期成長8.6％，提前轉為「正成長」，換算每股純益達4.64元。

在此之前，今年第一季因為農曆年天氣濕冷，全家旺季業績沒衝出來，單季獲利創下五年新低，之後一路苦追，直到上半年，全家累積獲利5.24億元，仍較去年同期衰退21.9％，但隨第三季獲利飆速，全家成功追回上半年落後頹勢，前三季累積獲利提前「轉正」。

全家主管表示，今年前三季獲利成長，一方面是擺脫去年國內實施三級管制措施的環境因素；其次全家持續展店，截至9月底止，全家全台門市店數達4,105家，比去年同期淨增加125家，增加比例大約是4.4％，這也帶動公司營運成長。

在轉投資公司方面，全家旗下支援本業的福比麵包、全台物流、屏榮與晉欣鮮食，前三季獲利皆成長。

至於全家的餐飲子公司全家國際餐飲，旗下擁有沃克牛排、提供日式定食的大戶屋、以及韓式炸雞連鎖品牌bb.q CHICKEN等三大品牌，目前總共有66家分店。去年餐飲事業受到疫情嚴重打擊，但今年明顯復甦，前三季不論營收、獲利都超越疫情前水準，為母公司營運帶來貢獻。全家昨天預告，接下來年底前還會再增加一個餐飲新品牌，有望進一步挹注業績。