台鐵局為提升旅客如廁品質與舒適度，邀請日本專業清潔Amenity公司社長山戶伸孝來台，於台鐵新烏日站示範並進行教育訓練。（潘虹恩攝）

台鐵新烏日站為三鐵共構的車站，每日出入旅客眾多、公廁使用頻繁，為提升旅客如廁品質與舒適度，台鐵局與合作的清潔公司斯巴克集團4日上午邀請日本「第一廁所診斷士」、日本專業清潔 Amenity 公司社長山戶伸孝來台，並於台鐵新烏日站進行廁所診斷，訓練種子教官成為廁所清潔師（Toilet Clean Master）。

山戶伸孝指出，廁所就像人一樣，每間廁所都有不同的特性，每個地方使用的工具也都不同，甚至連沖水的水源是工業用水或下水道水都會造成不同影響，所以要觀察每間廁所進行診斷，就像人去醫院都會有不同的檢查和診斷，若不用心維護，廁所就沒辦法給我們好的回饋。

山戶伸孝說，廁所初步診斷方式分為照明測量、換氣測量、氣體採集、臭氣檢驗及溫溼度檢測等，並現場示範使用內視鏡確認馬桶管路的情況及尿垢殘留情況，同時也確認廁間的通風管流暢性與照明；他表示，台灣的廁所與日本最大的不同在於，日本全部採用可溶性衛生紙，可直接丟進馬桶，而不會像台灣設置那麼大的垃圾桶，新烏日站廁間通風管流暢性稍弱，但清潔度100分。

斯巴克集團董事長林錦堂表示，斯巴克集團與日本專業清潔Amenity 公司結盟，引進廁所健檢以科學化、數據化管理以解決廁所髒、濕、臭的問題，同時降低廁所不適指數，盼能提供旅客乾淨、清新、舒適的如廁環境。

台鐵台中運務段段長蘇鎮霖表示，此次邀請到日本專業清潔 Amenity 公司合作辦理訓練，首先針對廁間進行診斷，再針對清潔部分做清掃示範，相信在軟體跟硬體上都做過診斷跟訓練以後，對轄區的公廁改善，可以提供給旅客跟民眾更好的服務水平。