正修科技大學幼兒保育系畢業公演今天登場，今年應屆畢業學生改編兒童繪本「斑比卡蛀了」兒童劇，透過逗趣方式呈現自小「保健牙齒」的重要，演員們用搞笑痛苦表情來展現蛀牙的可怕，讓現場幼兒園小朋友忍不住大笑，師長們亦會心一笑。

為了呈現4年所學成果，正修科大幼保系每年都會準備畢業公演。「斑比卡蛀了」的劇中斑比，是個不聽話、不愛刷牙又愛吃零食的小朋友，盡管很多人都勸她至少睡前要刷牙，仍然我行我素，直到有一天從睡夢中醒來，發現牙齒隱隱作痛，才發現自己早就滿口蛀牙！

就在細菌侵入牙齒尋找食物，細菌的老大「臭屁」如火如荼的在斑比嘴巴裡打造各式各樣的房間之際，分飾牙齒和細菌的兩群演員就在舞台上打了起來，驚險的一幕是牙齒快落敗時候，「牙刷超人」現身，用牙膏道具將細菌擊倒，藉以凸顯刷牙的重要。

指導老師莊美玲說，今年畢業公演時間比往年提早約1個月，雖然在準備期間備感壓力，但全班同學都全力以赴投入公演，期待做最好的呈現。公演總召吳心渝說，今年演出的籌備過程適逢暑期實習，能在短短2個多月完成這齣戲，真的很不容易。

幼保系主任吳宗仁說，畢業公演是幼保系畢業生在進入職場前，對自己教保專業能力的檢驗。校長龔瑞璋表示，幼保系每年的公演都以最貼近日常生活的主題，設計令人為之驚艷的演出內容，希望這些同學們畢業後可以在自己的專業領域貢獻所長。