新北市長侯友宜4日南下高雄替國民黨高雄市長候選人柯志恩輔選。（洪浩軒攝）

新北市長侯友宜4日南下高雄替國民黨高雄市長候選人柯志恩輔選，侯友宜首站陪同柯志恩到天天新黃昏市場拜票，隨後跟隨車隊前往三民、左楠地區掃街，侯友宜表示，他會特地到高雄替柯志恩站台，除了2人是朋友，更重要的是他們都有共同的理想。

侯友宜人氣旺盛，一進入三民區天天新黃昏市場就有群眾上前為他與柯志恩加油打氣，且沿街都有民眾、攤販爭相要和他握手、打招呼，更有群眾多次在市場內高喊「凍蒜！凍蒜！」替侯友宜、柯志恩加油打氣，現場氣氛相當熱絡。

侯友宜表示，柯志恩有勇氣又敢承擔，他此次會特地南下輔選，除了他們是好朋友以外，更重要的是他們有共同的理想，不管是在教育、文化或對年輕人的就業都充滿正向力量，他來支持柯志恩就是希望大家團結在一起，用正向積極的力量，讓大家好好做事，一同讓新北、高雄都變得更好。

對於綠營議員候選人稱柯志恩是「漲價女王」，侯友宜回應，以他對柯志恩的了解，她當老師的時候，愛學生、疼惜學生，帶領學生有很清楚的目標和方向，所以非常敬佩她，這麼好的老師值得大家尊敬，更值得信賴，他相信柯志恩可以為高雄帶來機會和希望，讓高雄變成健康、快樂又有希望的城市。