在大田（8924）公布今年前三季每股稅後盈餘14.97元之後，高爾夫球桿頭代工四雄，續傳佳績，明安（8938）4日公布今年前三季每股稅後盈餘12.97元，創歷年同期新高紀錄，並且一舉刷新歷年全年紀錄，第四季逢傳統旺季，產能滿載，今年將是大賺錢的一年。

明安4日公布今年第三季單季營收49.81億元，年增35.35％，單季每股稅後盈餘4.74元，更比去年同期的1.87元，大增153.48％，累計今年前三季合併營收154.83億元，年增28.55％，累計前三季每股稅後盈餘12.97元，比去年同期的6.87元，年增88.79％。

明安每股稅後盈餘歷年的全年最高紀錄是2004年的10.22元，其次是2021年的10.01元，明安今年累計前三季的每股稅後盈餘12.97元，已一舉刷新歷年全年紀錄。

明安總經理周益男4日表示，明安今年表現優異，除了台幣貶值的帳面業外收益，最主要的是，高球桿頭訂單需求暢旺，特別是今年第三季，屬於下游客戶去化庫存的季期，以便為第四季的旺季下單做準備，不過，可能因為下游客戶銷售狀況良好，第三季下單狀況挺好的，「比預期中的好很多」。

周益男指出，為了明年新品的鋪貨，下游客戶今年第四季的下單狀況也很好，明安第四季的產能已經滿載，今年將是豐收的一年。