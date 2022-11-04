今年度推出的「迷你解說員親子營」有別於一般以大朋友為主的活動，海生館規劃讓3-10歲的小寶貝化身為迷你解說員，帶著爸媽一起來場海洋探索之旅：走訪潮間帶、並從大洋到南極冰原，近距離的認識海星與更貼近逗趣的企鵝；晚上則會夜宿在海生館內，一圓與可愛的海洋生物共眠的夢想。除此之外，還會帶著大家進行後場大解密，深度體驗海生館的生物照護及夜探台灣水域館，一窺海底世界鮮為人知的秘密。就讓屏東海生館帶著大朋友小朋友一起擁抱豐富多彩的海洋世界吧！活動即日起開放報名，寒假期間（2023/1/20-2023/2/12）天天開放預約。

二天一夜的行程，晚上夜宿於屏東海生館，感受與海洋生物共眠的體驗。（海生館提供）

屏東海生館特別為親子策畫的兩天一夜「迷你解說員親子營」活動當中，讓小朋友穿上解說員的專屬背心，開始一日小小海洋職人的體驗活動，由海生館解說員帶領著孩子們前往觸摸池學習、認識台灣周遭的潮間帶生態及生物，而除了台灣周遭的海洋生物之外，還會特別分享來自南極大陸的企鵝故事，讓孩子們對企鵝有更深入的認識；在學習完觸摸池裡的潮間帶生物及了解企鵝的生物知識小祕密後，將會有一場成果發表的分享時間，孩子們將化身為迷你解說員，站上專屬的舞台，戴上麥克風一一介紹當天認識的生物，引領爸媽及現場夥伴們成為最佳聽眾，一起回味豐富的體驗內容，展現迷你解說員的無限可能與熱情。晚上則夜宿於屏東海生館內，感受與多樣海洋生物共眠的夢幻體驗。

除此之外，「迷你解說員親子營」還安排了許多有趣生動的活動以延續白天感受到的驚奇：如走進海生館後花園－管制區後場內，解鎖飼育員的工作環境，直擊海洋照護的內容與秘密，還能親手進行幼魚餵食與觸摸活動；亦或走進幽暗的台灣水域館內進行夜間探索的活動，一窺神秘黑夜裡海洋生物們精采多姿的夜生活，看著海膽跟龍蝦夜間覓食的生龍活虎，好不熱鬧。而在一夜好眠後，身為迷你解說員們的小朋友們，也將體驗執行夜宿海生館時最重要的任務「日間晨喚」，這時小朋友們將身負重任，輕喚夜宿來賓們起床準備第二天精彩活動的開始，並繼續探索海洋浩瀚和奧秘。活動結束之後，海生館也會頒發充滿回憶的結訓證書，成為小小海洋職人的第一步就從這裡開始！

相信透過體驗獲得感動進而啟發對海洋的熱情，「體驗學習」一直是屏東海生館推廣海洋教育中不可或缺的重要信念。「迷你解說員親子營」身為國內少數以親子為主要活動對象的活動，希望這樣的活動將成為孩子對海洋興趣探秘的起點，除了海洋的教育學習外，也重視親子共學與互動體驗，讓爸媽可以貼近陪伴小寶貝學習的過程，紀錄絕無僅有的成長時光。

「迷你解說員親子營」活動即日起開放報名，寒假期間（2023/1/20-2023/2/12）、暑假期間（2023/7/1-2022/8/31）天天開放預約。快帶著家中的3-10歲的小寶貝一起放下手中的3C產品，遠離都市的塵囂，前往國境之南來場海洋探險之旅、共渡親子限定的美妙時光吧！名額有限，活動詳情請洽活動專線08-8825678或海景官網報名。