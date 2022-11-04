閒置12年的高雄市議會舊址公辦都更招商，4日舉辦招商說明會，規劃在2,122.34坪的招商基地上，引入企業總部、5GAIOT產業的A級商辦、以及新創商業等多元機能，重塑高雄中正路「金融第一街」的風華，振興南高雄經濟與商業機能。

位於中正路的原高雄市議會舊址，4日舉辦公辦都更招商說明會，高雄副市長史哲、國產署南區分署分署長黃莉莉、高市府秘書長郭添貴、文化局長王文翠出席，包括壽險、資產管理、地產開發、建設公司等近30家潛在投資者參與。

史哲表示，原高雄市議會是見證高雄市地方自治史、以及戰後民主發展歷程的重要場域，高雄市政府積極採取創新思維，推動歷史場域活化再生，以解決城市開發與歷史保存間矛盾困境。

他說，對比於台北舊市議會全面拆除後，以設定地上權方式招商，高雄舊市議會則採取保留立面建築前廳與廣場，透過都更模式，由實施者回饋經費修復建物及設立「民主議事館」，反映城市民主自治發展的軌跡與脈絡。

後棟則將共構新創金融商業大樓，創造約26,000坪商辦空間，既形塑南高雄商貿金融辦公核心新地標，同時也兼顧文化轉型意義，以新舊共融方式推動原高雄市議會場域活化。

郭添貴表示，中正路過去素有「金融大道」美名，因應近年高雄亞灣5G產業鏈形成，以及高科技產業陸續設廠，帶動高雄市新商辦及其附屬機能需求旺盛，此一招商案規劃引入企業總部、5GAIOT產業A級商辦、以及新創商業等多元機能，形塑新興產業及金融基地，重塑中正路「金融第一街」風華，引動南高雄整體再發展的契機，達到展現文化價值及城市發展雙贏目標，對於南高雄振興活化具有指標性意義。

此一招商基地位於中正路金融商務軸線第一排，招商面積7,016平方公尺（約2122.34坪），土地使用分區為第三種商業區，建蔽率60％，容積率490％）緊鄰鹽埕愛河觀光廊帶、中華自強路商業聚落，且位於捷運橘線舊市議會(舊址)站1號出口，匯集文化、辦公、商務、觀光等機能，加乘該案轉型再發展優勢，公辦都更案備受矚目。