近年政府和公部門主辦的公辦都更案，愈來愈受建商青睞，其中由皇翔建設得標成為出資人、國家住宅及都市更新中心主辦的「新北市中和區保二總隊基地都市更新案」，將在下周一早上，舉辦開工動土典禮。

由國家住宅及都市更新中心主辦的「保二總隊公辦都更案」，為住都中心位於新北市的第一宗公辦都更案，基地位於新北市中和區景平路，緊鄰捷運環狀線景平站，交通便利且周邊生活機能充足，預計將於11月7日上午舉行動土典禮。

皇翔建設近幾年耕耘新北市土地戰略，相當積極爭取公辦都更案，目前在手的大型公辦都更案，就包括有五大案，包括：板橋「皇翔來青」、新莊廟街案、土城頂埔案、中和保二總隊案、永和大陳義胞單元3，地段都位於蛋黃區。

其中中和保二總隊案，為皇翔建設去年初得標，基地緊鄰捷運環狀線景平站，開發面積達3,055坪，被視為近年捷運站周邊面積最大的開發案之一，據悉獎勵容積達兩倍上限，且土地權屬單純，100％為公有土地。

皇翔擔任出資人的中和保二總隊公辦都更案，為都市更新條例修法後，全國首例策略性更新地區，以公開徵求出資人並以權利變換方式實施，全案投資總額約達78億元。

據住都中心官網資訊，皇翔中和保二公辦都更案，主要是為協助解決內政部警政署及所屬機關（保二總隊、保三總隊、保七總隊、民防指揮管制所及警察通訊所）現有辦公廳舍老舊、相關單位整併、部分單位位處地質敏感山坡，有覓地遷建的需求，因此希望透過保二總隊基地辦公廳舍土地，以都市更新方式，更新後分回之面積，規劃辦公廳舍提供該5處警察機關進駐，以解決現有辦公空間不足、改善警察廳舍環境，精進警政服務效能，落實行政院活化國有土地政策，達到促進都市土地有計畫且合理之再開發利用。

至於皇翔未來開發方向，包括2幢3棟：辦公廳舍棟、社會住宅棟及一般住宅棟。其中辦公廳舍棟，為地下5層、地上20層樓建築；社會住宅棟，為地下6層、地上34層樓建築，共計467戶社宅單元、3戶店鋪、1戶托老中心；另外一般住宅棟，規劃為地下6層、地上29層樓建築，共計355戶住宅單元、4戶店鋪。