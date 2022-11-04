由於9月的需求急凍，富采（3714）第三季財報繳出虧損成績單，展望第四季，感測、植物照明等高階應用到明年第一季都不見回溫，加上進入LED產業傳統淡季，富采預估第四季恐低雙位數衰退，現階段以管理現金為主。

第三季富采旗下的晶電、隆達均由盈轉虧，加上權益法認列業外損失達3.6億元，導致富采第三季虧損3.58億元，每股淨損0.48元，對於營運表現落後財測甚至轉虧，富采高層在法說會上感到抱歉，惟接下將進入傳統淡季，加上高階應用如感測、植物照明從9月下來之後，到明年第一季還看不到回溫跡象，因此富采出具的第四季財測持續衰退，富采預估本季將低二位數下滑。

市況惡化，富采第三季營運策略改以現金管理，不做無效庫存，並且有次序的降低稼動率，統計第三季藍光產能利用率降到五～六成；紅光產能利用率降到七～八成，下游封裝產能利用率亦降到五～六成左右，本季將維持上季稼動率，今年維持70億元資本支出，但會管理設備的下單跟付款時間。

在mini LED方面，晶電表示三安已經在第三季進入美系客戶供應鏈，時間比預期還要晚，晶電的供貨配比達75％以上，且技術、品質仍然領先，過去一年，晶電就沒有預期永遠是獨家供應商。

而在車用mini LED上雖然目前沒有明顯的營收占比，不過晶電指出，汽車儀表板從側入式背光轉進直下式背光的趨勢明顯，對LED的消耗量將從40顆攀升至800顆，三至五年之後，IT衰退的產能可用汽車填滿。

富采第三季轉為虧損，根據富采出具的財測，第四季營收將下滑11～14％之間，雖然第四季不受權益法認列的業外虧損干擾，但據此估計，富采本季營收將再下探掛牌以來新低點，面臨60億元保衛戰，法人預期，富采恐連續第二季虧損。