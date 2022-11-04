2022台北國際旅展（ＩＴＦ）4日在南港展覽館登場，參展廠商提供多項優惠，搶攻疫後出遊商機，吸引許多民眾前來。（趙雙傑攝）

在政策接連鬆綁之下，日本已成為國人現正最期待飛往旅遊的國家，東京更是最熱門的一線城市。東京觀光財團參展今起（4日）至7日登場的「2022 ITF台北國際旅展」，現場攤位結合傳統與創新元素來呈現日本祭典風，以輕鬆玩樂的方式邀民眾來尋寶，包含體驗「轉扭蛋」扭出東京新景點介紹、票選最想體驗的旅遊主題、享受日本祭典經典遊戲「套圈圈」等，讓民眾除了能掌握東京最新旅遊資訊，還可獲得限量東京原創好禮。

東京是個傳統與創新兼容的城市，這次在國際旅展上也將東京獨特的面貌呈現於旅展攤位設計上，除了使用許多東京新舊交錯的元素之外，還加入了煙火、屋台（類似台灣廟會慶典時出現的小吃攤位）遊戲的套圈圈等日本祭典風情，讓參觀的朋友立馬有時空交錯的美感，似乎瞬間來到東京境內。

因應這次的參展，東京觀光財團將提供許多限量的原創禮品，像是適合購物用的環保袋，或是拿來放零錢或小物的超可愛零錢包，以及追劇專用的手機支架等禮品。只要前來參加，不論在東京觀光財團攤位活動，或是主舞台活動，都可以輕鬆將限量禮品帶回家。

2022台北國際旅展（ＩＴＦ）4日在南港展覽館登場，參展廠商提供多項優惠，搶攻疫後出遊商機，吸引許多民眾前來。（趙雙傑攝）

扭蛋藏好禮 扭出東京新景點

攤位上設有置入東京新景點照片的扭蛋牆，牆面上除了會呈現景點名稱與交通資訊之外，還將讓訪客體驗「轉扭蛋」的樂趣，扭蛋中將藏有新景點的相關介紹，以及東京原創的鑰匙圈或紙膠帶。

貼選東京旅遊主題 套住東京原創好禮

現場將提供「美食」、「購物」、「懷舊」、「夜景」、「自然」5個旅遊主題讓訪客來票選，票選完自己喜好的旅遊主題之後，將從工作人員手中獲得圈圈一枚。之後，再將圈圈套進自己所票選的主題，就可以獲得東京原創的明信片或原子筆。

按讚追蹤贈禮袋

目前東京觀光財團除了營運彙整東京旅遊資訊的東京旅遊官方網站「GO TOKYO」之外，還擁有提供東京即時觀光資訊的「GO TOKYO臉書專頁」以及「TOKYO TOKYO IG帳號」；旅展期間，只要在攤位現場按讚追蹤東京觀光的官方社群帳號，就可以獲得東京原創環保提袋。

此外，現場也提供線上的東京觀光問卷調查，只要使用手機即可輕鬆回答問卷。完成問卷回答者，就能獲得超可愛的東京原創零錢包。（各項活動的獎品數量有限，旅展期間送完為止）