蔡淑臻出席服飾活動，走秀展現氣勢。（粘耿豪攝）

名模蔡淑臻跨足戲劇表現亮眼，多次入圍金鐘獎，日前她的金鐘戰袍裙襬被大雨淋濕，遭網友譏笑「髒兮兮」，她疑似走心罕見發低潮文，寫下「真的不需要別人來告訴我，妳怎麼弄得髒兮兮的。」她4日出席奇威服飾45周年慶活動時引來關心，她表示不曉得為什麼大家把發文和紅毯聯想在一起，那則貼文僅是記錄心情，並再次強調：「我很好，真的沒有任何不開心。」

她解釋其實只是發生一點小事情，過去的她比較不會因事產生負面情緒，但那天發生一些事，竟產生不太舒服的感覺，不太像以往會有的反應，有點陌生，因此記錄下來，「因為我個性是可以理解對方動機，他只是想要給我一點建議 ，但即便我理解了，心裡還是覺得怪怪的，所以只是想記錄一下那時候的心情，然後用在我的工作上。」

蔡淑臻透露最近都忙著籌備《村裡來了個爆走女外科》第2季，她和幾位主創人員被關在民宿4天，一起燒腦交換意見，她笑說很像被關在集中營，「只有吃飯時間可以放出來，還會有人丟零食進來。希望不要再經過5年，明年就可以播出。」至於是否會再和朱軒洋合作？她說要先看劇本，目前還不確定，但會想辦法再找他合作：「因為大家都很喜歡他。」