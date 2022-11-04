不只淡水！新北市淡水警方1日逮獲8名詐騙集團犯嫌，並救出關在大樓臥室內的26人，經擴大追查後在桃園中壢區發現另1處據點，將其一舉攻破救出遭關押的32人，逮捕張嫌等詐團成員8人；遭押關的32人中，其中有名女房仲被軟禁將近40天後，也親吐受騙原因。

據《TVBS新聞網》報導，有1名獲救的女房仲仍餘悸猶存表示，「以為活不下去，終於可以看到小孩！」，她提到當時透過網路廣告，看見只要出租閒置的銀行帳戶，就可以獲利的訊息，因此便向對方連繫，2人約在摩鐵見面後，對方將提款卡、手機、存摺與身上的其他財物收走後，便將她上銬帶到1處大樓，她便與其他數10名受害者塞在小臥室裡。

女房仲也認為臥室內有監視設備，所有人的一舉一動都被全程監控著，詐團成員只要發現臥室內有人在互相交談，便會將人拖出去毆打、電擊等虐待方式，另外，詐團成員一天僅提供1餐，還會在泡麵中放入毒品FM2，以利控制受害者。

新北市刑大持續追查，發現該詐團除了淡水，在桃園市中壢區還有另一處據點，且有32人被關押，今晚查獲逮捕張嫌等8人。（民眾提供／李奇叡新北傳真）

淡水警方1日破獲呂、林嫌等8人強押被害人獲得人頭帳戶，並施以囚禁凌虐，新北市刑大、淡水分局組成專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，循線追查發現該詐團在桃園市中壢區還有另一處據點，便迅速前往青峰路一處社區大樓蒐證查訪，並調閱相關監視器影像畫面，確認犯嫌及被害人均位於屋內，尚未離開，再報請檢察官指示搜索。

專案小組破門發現張嫌等8名加害人，且屋內有32人被關押，並在現場發現束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具，將其全數查扣，手機、監視器等證物也悉數帶回。

專案小組安排警力，將身上有明顯傷勢的被害人護送就醫，其他被害人則帶返刑大安頓，製作筆錄，至於8名犯嫌則因夜間停止訊問，正擴大清查其涉案犯行。

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