德國總理蕭茲今抵達北京訪問一天，是他上任後首度訪中。蕭茲與中國總理李克強會面後重申，德國奉行一個中國政策，但他也對兩岸的穩定及和平表達擔憂，強調台灣現狀的任何改變都必須是和平或雙方同意。

蕭茲與李克強會面後，舉行聯合記者會，李克強說，雙方就中德投資貿易深入探討，中方歡迎德企來華投資，且非口頭歡迎，而是有實際措施支持。但中方希望是雙向開放。另外，中德還可在多個領域展開合作，包括糧食、能源及應對氣候變化等方面。

當天，央企中國航空器材集團宣布，與空中巴士公司在北京簽署140架空巴飛機的批量採購協議，包括132架A320系列飛機、8架A350飛機，總價約170億美元。德意志銀行（Deutsche Bank）同日公布計劃在中國銀行間市場發行熊貓債，已向中國人民銀行提出申請。人民銀行對此表示歡迎，稱將於近日正式受理。

隨同蕭茲訪華的還有12間德國企業高管，在100多家公司中擠上政府專機，包括化工巨頭巴斯夫執行長布魯德米勒、德意志銀行執行長澤溫、福斯汽車執行長布魯姆和寶馬集團董事長齊普策；以及西門子、愛迪達、拜耳等負責人。