22歲韓國演員金賽綸，9歲就在男神元斌主演電影《大叔》中演出，還入圍「百想藝術大賞」最佳新人肯定，被外界視為「天才童星」，長大越來越漂亮，星途相當被看好。豈料，金賽綸今年5月爆出酒駕撞變電箱還肇事逃逸，自毀星路；最近有知情人士透露，金賽綸已賠光13年積蓄，更淪落咖啡廳打工維生，經紀公司也證實有此事。

從9歲就出道且越長越漂亮的22歲女星金賽綸，原本演藝工作不斷，人氣也居高不下，但在5月傳出酒駕又肇事逃逸後，所有工作都喊卡，主演角色通通被換角，形象跌落谷底，人也消失螢光幕前；最近韓國前娛樂記者李鎮浩爆料，金賽綸已賠光積蓄，現在過得相當慘。

金賽綸以童星身分出道，可愛甜美形象深植人心。（圖／摘自IG）

李鎮浩在YouTube影片中表示，金賽綸酒駕事故影響30多間商家，她只好把從童星時期賺到現在的酬勞，通通拿去當和解金、賠償金和廣告違約金，數目龐大到她13年積蓄幾乎都沒了；而他也說金賽綸也在演藝圈混不下去，結果到咖啡廳打工賺錢維生，令人看了不勝唏噓。

關於李鎮浩爆料金賽綸一事，其經紀公司「GOLDMEDALIST」內部人員也證實，金賽綸發生事故後，生活變得拮据，確實有到咖啡店打工賺生活費，「但目前她已辭去工作，在家安靜反省中」。

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