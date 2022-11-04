葉祖安（左）彈奏時，李文智拿著手機在舞台上錄影。（黃子明攝）

潘查克（右）與王群婷在《三秀園雅集－韶光》音樂會演出。（黃子明攝）

三秀園董事長蘇元良（前左）親自開車接送音樂家進場。（黃子明攝）

三秀園全景圖左上角為韶光音樂會場（白色舞台處〉，其左邊即是張家祖墳區，下方為丁字池。（黃子明攝）

三秀園韶光音樂會湧入約六、七百名聽眾，有人在草皮鋪上帆布輕鬆聽爵士。（黃子明攝）

參加音樂會民眾不斷為演出音樂家鼓掌致意。（黃子明攝）

三秀園內展示許多張禎祥家族生活及早年舉辦文化活動的相關影像。（黃子明攝）

曾獲得金曲獎最佳演唱獎的男高音李文智（Peter Lee），22日邀請葉祖安（Andrew Page）、 王群婷（Refa Wang）、 潘查克（Chuck Payne）所組成的爵士三重奏共演，在百年台式園林雲林大埤鄉三秀園舉辦《三秀園雅集－韶光》音樂會，李文智演出曲目橫跨不同時期西方爵士曲目，也包括台語老歌，全場聽眾在台下跟著哼唱，互動性十足。

自稱以前是在國家音樂廳演唱的李文智，到了位於農村中的三秀園演出，一襲牛仔褲裝扮，顯得非常輕鬆，他在舞台上忽前忽後拿著手機為演出音樂家錄影，完全呼應爵士樂的隨興風格，但表演內容卻沒縮水，還小露兩段小號演奏，氣勢極為磅薄；演出音樂家在表演過程分別示範不同節奏與彈奏技巧，讓民眾了解爵士與古典樂的差別，幽默又生動的對話，引來台下聽眾笑聲連連，讓音樂會和音樂課一起下鄉，大家坐在林園大草皮舞台前，幾乎全程聽完，期間不斷為演出音樂家鼓掌致意。

為回饋鄉里及延續傳統，這場公益音樂會開放免費進場，吸引大約六、七百名當地村民與來自各地爵士樂愛好者到場聆聽，三秀園董事長蘇元良不僅坐鎮全場，還親自開車接送音樂家和貴賓進場，來自各領域知名人士都應邀與會，看得出其廣闊人脈及極佳人緣，他在最後致詞時提到三秀園歷史及對文學藝術的重要貢獻，以及將承襲三秀園這項優良傳統。

三秀園坐落於大埤鄉怡然村，為戰後國民政府首任官派大埤鄉鄉長張禎祥家族產業，張禎祥就任一個月就辭職，但喜愛詩文的他藉行政區域的重劃，為大埤鄉留下如怡然、南和、聯美、大德、豐田、三結等極為文雅的村名，為全台少見；張家花園清同治年間開始闢建，至日本昭和初年格局底定，張禎祥某次無意間在園內發現長了許多靈芝，因靈芝草一年三次綻放的特色，遂命名為「三秀園」；1930年代，張家家業日益興旺，張禎祥開始拓展自家園邸計畫。當時已經娶妻卻膝下無子的張禎祥，將傳宗接代的願望融入園林設計之中，在園中挖掘一條貫穿東西向的長形池塘，然後在水池中段往北挖出一道分岔的水道，使整個水池從空中俯瞰呈「丁」字狀。池塘取名為「丁字池」，便是取其人丁興旺之意；1947年冬，張禎祥更將張家祖墳盡數遷葬於三秀園內，使得三秀園中陽宅與陰宅墓園並存，格局相當特殊，也可見張家後人對先祖的崇敬與慎終追遠。

張禎祥之子張達聰留學日本取得醫學博士後定居日本，三秀園後來曾經一度處於低度維護狀態，2014年張達聰決定由外甥女林主瑤、外甥女婿蘇元良出資買下祖產並進行整修。2019年由三秀園的後人主導成立「雲林縣三秀園雅集文化協會」管理園區對外開放事務，不定期於園中舉辦音樂會及藝文活動。