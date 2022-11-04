2022四重溪溫泉季4日晚間正式點燈，今年主題為「黃金溫泉鄉」，利用金黃燈飾配上傳統花燈，打造耀眼的氛圍。（謝佳潾攝）

2022四重溪溫泉季4日晚間正式點燈，今年主題為「黃金溫泉鄉」，利用金黃燈飾配上傳統花燈，打造耀眼的氛圍。（謝佳潾攝）

2022四重溪溫泉季4日晚間正式點燈，今年主題為「黃金溫泉鄉」，利用金黃燈飾配上傳統花燈，打造耀眼的氛圍，現場還有隱藏版「卡比園區」首次曝光，縣府指出，活動持續至明年2月28日，期間每月接續舉辦「溫泉小農市集」、「199不攝限」、「金色路跑」等不同的主題活動，並搭配在地店家優惠及限量紀念品兌換。

屏縣府指出，四重溪溫泉季一連4個月，在四重溪溫泉公園及旭海公共浴池一同登場，今年打造嶄新的休閒溫泉村氛圍，步入金黃色的大片光毯，宛如置身在夜空中的閃耀星海，日式浪漫的廊道、泡腳池的休閒寧靜，還有蔥寶與咖桑慵懶地等著大家一同享受閒情逸致。

縣府表示，現場還有6座傳統花燈，每座花燈代表著6所不同學校的在地特色，而除有璀璨燈海之外，不同主題活動也將陸續登場，首先是12月10、11日四重溪獨有的「溫泉小農市集」，現場有溫泉製成的特色小吃、車城及牡丹地區小農特產，好吃好玩好愜意。

接續為明年1月8日的「199不攝限」主題式攝影競賽，拍出你眼中的恆春半島風景，除了競賽還有機會獲得萬元獎金，最後壓軸場次為明年2月12日的「金色路跑」，熱愛路跑的民眾絕對不能錯過。

縣府為方便遊客前往活動現場，特別在活動期間推出2條接駁車路線，其中一條從屏東轉運站到四重溪溫泉公園並再延伸至旭海溫泉區，搭配原有的518公車，早上8點到晚上10點，都有車次往返；身心障礙朋友也能免費預約復康巴士，可選擇從枋寮火車站或車城站搭乘，直達四重溪溫泉公園。

此外，四重溪溫泉季期間還有在地店家優惠及紀念品兌換活動，活動期間只要在車城、牡丹住宿或餐飲消費累積滿額，憑發票或收據，就可至四重溪公園內的「旅遊服務中心」兌換限量好禮，有「屏瓶有旅茶籽堂高級浴組」、「屏織旅紀念鑰匙圈」、「溫泉季紀念毛巾」、「溫泉季紀念小提燈」。