媒體報導「學者：錯誤疫苗政策造成很多冤魂」，高端今晚發澄清聲明，指報導內容錯誤、與事實不符，由於消息來源為國民黨智庫召集人陳宜民；高端表示，將持續蒐集證據，並呈交地檢署，以維護名譽與投資人權益。

高端表示，陳宜民具醫學與公衛專業背景，卻無視公開事實，屢針對高端疫苗發表抹黑性言論，高端已訴諸法律途徑救濟，於10月25日向台北地檢署提告，未料，陳宜民於11月3日又再度發表不實言論，高端表示，顯示具犯罪故意，已侵害公司多項權益；高端委託律師持續蒐集證據並呈交地檢署，以維護高端疫苗名譽與投資人權益。

陳宜民指稱，高端疫苗未如期繳交疫苗保護效益報告，且高端疫苗最資淺，醫藥品查驗中心卻押著聯亞陪高端做免疫橋接，台灣的免疫橋接是用在不正確路徑，沒有體察國際趨勢等錯誤言論。

高端做出三點聲明，澄清內容如下：

1. 高端疫苗於今年7月27日發文檢送疫苗保護效益（effectiveness）報告，並於專家會議上報告說明。陳宜民未先查明事實，就指稱本公司「沒有交」，與事實不符。

2. 高端疫苗成立於2012年，長期專注疫苗開發，執行腸病毒疫苗、季節流感疫苗及登革熱疫苗等多項臨床試驗；2020年初新冠肺炎大流行爆發後，公司基於與美國國家衛生研究院（NIH）在登革熱疫苗的良好合作關係，迅速技轉NIH開發之新冠疫苗平台，在台進行後續開發。

2020年10月主管機關訂定「COVID-19疫苗於台灣取得EUA應具備之技術性資料要求」，其中規範二期臨床試驗接種試驗疫苗人數須達3000人以上，以免疫原性做科學上合理的連結或推估。當時國內疫苗廠商皆是依據此資料進行新冠肺炎疫苗研發及免疫橋接臨床試驗，並無陳宜民所稱，陪特定廠商進行免疫橋接等錯誤資訊。

3. 世衛組織（WHO）於2022年3月已將免疫橋接納入COVID-19疫苗指引，且全球主要國家法規單位所組成的「ICMRA 國際藥物監管機構聯盟」與澳洲、加拿大、新加坡、瑞士、英國所組成的「Access Consortium 跨國醫藥聯盟」，皆曾於2021年6 月及9月表態支持免疫橋接。國際對免疫橋接的態度與台灣一致。

國際疫苗陸續以免疫橋接取得上市許可，如法國Valneva藥廠完成4000人規模之免疫橋接試驗，並於2022年6月取得歐盟藥品管理局（EMA）之新冠疫苗正式藥證；而韓國SK Bioscience藥廠同樣以4000人規模之免疫橋接試驗，於2022年6月取得韓國食品藥物安全部（MFDS）之EUA。