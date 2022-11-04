美中關係惡化加劇台海情勢緊張後，美國派軍艦航行台灣海峽次數大幅增加。據港媒報導，自美國總統拜登上任以來，美國軍方每月至少一次、持續20個月的穿越台海行動突然中斷。美軍第7艦隊發言人西姆斯（Hayley Sims）對此表示，10月沒有派遣軍艦航行台灣，因為美方「會選擇執行所有行動的時間及地點」。

據《東網》報導，美國拜登政府去年1月中上台至今年9月為止，美國海軍平均每月至少派遣軍艦或軍機通過台灣海峽一次，大多數情況下都在完成後主動對外公布，亦有情況是外界查詢下才確認消息。

加拿大導彈巡防艦溫哥華號（HMCS Vancouver）9月與美軍驅逐艦同行穿越台海，這是該艦第2度航行台海。（圖／美聯社）

報導稱，回顧這段期間美軍機艦穿行台海的行動，只有一次是出動P8A海上巡邏機，日期是今年6月24日。其餘行動由軍艦執行，多數是1艘、少數曾有2艘軍艦，型號分別是神盾巡洋艦、神盾驅逐艦、海岸防衞隊巡邏艦。

《東網》向美軍第7艦隊查詢上個月沒有派遣軍艦及軍機過航台灣海峽的原因，獲得回覆稱，美軍「選擇執行所有行動的時間與地點」。

報導說，美國軍艦去年2月罕見地2度穿越台灣海峽，尚未知是否因去年1月沒有過航而「補數」。最近一次通過台灣海峽是今年9月20日，由美國神盾驅逐艦希金斯號（USS Higgins, DDG-76）與加拿大導彈巡防艦溫哥華號（HMCS Vancouver）。加拿大去年10月亦派遣軍艦，首度與美方軍艦過航台海。