擔任保全的張姓男子在中市狹窄租住處陸續養28隻狗，空間擁擠、環境髒臭，也沒有足夠的食物及飲水，2019年起陸續有25隻餓、病死。動物法醫解剖報告，6隻長期饑餓、營養不良及嚴重消瘦，部分屍體慘遭啃咬。台中地院依違反《動物保護法》判刑6月，併科罰金20萬元，可上訴。

29歲張男字2019年至2021年12月期間，在中市租用住處陸續共養了28隻狗，不提供足夠的食物、飲水，且環境髒亂不堪、排泄物又髒又臭，台中市府動物保護防疫處多次稽查，發現環境髒亂不堪、到處都是排泄物，狗隻瘦弱，而且陸續有25隻餓、病死。

案經動保處函送偵辦，動物法醫解剖結果，發現6隻狗因長期饑餓、營養不良、嚴重消瘦，「未妥善照顧」死亡，且部分遺體疑遭啃咬。

張男坦承養狗大量死亡，但否認違反《動物保護法》，辯稱，他當保全常不在家，有時候是由黃姓女友去餵食，他有買飼料餵狗吃，不知道狗隻為什麼會營養不良？

法官認定，張男租屋處環境擁擠、遍布排泄物，髒亂不堪，而且沒有充足食物及飲水，張男可預見如此還狀況下，容易使狗生病或缺水飢餓死亡，卻仍不改善，導致狗死亡，甚至屍體慘遭啃咬，依違反《動物保護法》判刑6月，併科罰金20萬元，有期徒行得易科罰金，罰金得易服勞役。