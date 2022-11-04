根據《美麗島電子報》最新民調，國民黨蔣萬安的支持度為34.3％，民進黨陳時中為27.7％，無黨籍黃珊珊為22.4％；而認為不應該續辦「台北上海城市論壇」的有27.0％。《美麗島電子報》董事長吳子嘉解讀，這相當於陳時中的支持度（27.7％），也就是陳時中基本盤的天花板！民進黨的策略是藍綠對決，打藍綠、打顏色！

宅神朱學恒今（4）日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播時披露《美麗島電子報》對於台北市長選舉最新民調，國民黨蔣萬安的支持度為34.3％，民進黨陳時中為27.7％，無黨籍黃珊珊為22.4％。

吳子嘉進一步披露，根據民調，蔣萬安的年輕人支持度很明顯增加，在20到29歲是36.5％，陳時中21 %，黃珊珊27.4％。30到39歲的支持度，黃珊珊35.4％第一名，蔣萬安28％，陳時中26.7％。中間選民的支持度，黃珊珊25％，蔣萬安23.8％，陳時中15.4％。他說，這代表最年輕的族群在移動！

另外，民調詢問「台北市長選舉結果，最不甘心、最難受的事情」，47.3％是選最討厭的人當選市長。至於民調問「無論誰當台北市長，台北上海城市論壇應否續辦？」回答應該續辦的友56.7％，不應該續辦的有27.0％。

吳子嘉直言，認為不應該續辦「台北上海城市論壇」的有27.0％，這也相當於陳時中的支持度（27.7％），這就是陳時中基本盤的天花板！

吳子嘉認為，民進黨的策略就是藍綠對決，打藍綠、打顏色，不講是非，睜眼說瞎話，比拳頭大、比力量。