台北市長選戰進入倒數，根據最新一份民調顯示，國民黨蔣萬安以32.4%領先，黃珊珊26.2%，陳時中23.2%。顯見台北市長選情從原本3人膠著的狀態，如今已變成蔣萬安獨走局面。

根據《 CNEWS匯流新聞網》調查發現，如果明天就是投票日，有32.4%市民選擇投給蔣萬安、26.2%投給黃珊珊、23.2%投給陳時中，0.7%則選擇投給其他候選人，另有17.5%表示無明確意見。顯示蔣萬安成功拉開他和其他兩人的差距。

根據該民調再進行交叉分析，國民黨選民有82.7%最不支持陳時中當市長，5%最不支持黃珊珊，也有1%不支持蔣萬安；民進黨選民則有55.7%最不支持蔣萬安，15.1%最不支持黃珊珊，也有6.6%不支持陳時中；民眾黨選民高達75.6%最不支持陳時中，16.7%最不支持蔣萬安，7.7%未表示意見。

另外，該民調也問到，選民最不支持誰擔任台北市長，46.2%的市民表示最不支持陳時中擔任市長，20.5%最不支持蔣萬安，只有6.2%最不支持黃珊珊，另有27%無明確意見。

該民調是委託精確市場研究調查公司，以分層比例隨機抽樣法進行市內電話與行動電話訪問，調查日期為10月28日至31日，調查對象為戶籍在台北市、年滿20歲的一般民眾，共計完成1070個有效樣本，抽樣誤差在95％的信心水準下，為正負3.0個百分點。