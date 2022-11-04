經濟部4日舉行2022臺灣循環經濟週系列活動，在高雄展覽館舉行循環材料創新應用新路徑技術研討會。由今年度成功輔導千盟、中佑、竹路、元鼎4家廠商，發表創新循環技術研發成果及商機，聚焦如何透過循環新路徑，將鋼鐵、半導體、煉鋁等產業製程副產品或廢棄物，藉由創新技術進行跨產業材料循環應用，落實減廢、減碳、高值化的循環效益。各家廠商研發成果，亦於「TASS2022亞洲永續供應循環經濟會展─台灣永續主題館」中進行實體展示。

經濟部工業局永續發展組長凌韻生表示，工業局藉由循環技術暨材料創新專區推動辦公室攜手產學研，投入循環材料研發、創新應用及循環產業聯盟輔導，進一步以經濟部產業升級創新平台，提供企業申請研發補助。今日研討會所發表之成功案例，可具體展現透過輔導，有效縮短創新循環材料研發到產業應用的時程，更呼應循環經濟推動方案之「循環產業化」的推動策略。未來，將持續以循環材料專區作為整合研發示範場域，串接產學研資源推動產業落實廢棄物減量、循環材料開發、循環技術優化與創新商業模式，帶動臺灣產業朝循環經濟轉型發展。

工研院產服中心副執行長謝國倫表示，循環材料專區111年的4案成功示範案例，致力於廢棄資材有效去化再生與加值開發，透過循環新路徑將循環材料創新轉化為高值產品。以循環物料在地化製造，降低原料進口依賴度，減少原生料源使用製造及運輸排碳量，每年預計可達成2.08萬噸的減碳效益，達到減廢、減碳、高值化應用效益。

千盟公司為高科技精密陶瓷專業製造廠商，透過工研院輔導，運用半導體產業廢晶圓邊角料所製備的循環矽粉，合成開發高值化再生碳化矽粉體，以一條龍的客製化設計、加工及製造晶圓承載盤產品，成功將公司產品提升至高品質半導體等級。

中佑精材公司是台灣首家3D列印用金屬粉末製造廠商，以公司建立之自有關鍵技術，成功將循環銅材料，開發為循環高值之耐高溫銅合金粉末，讓循環資源高值化再利用，應用於國內5G/6G通訊衛星產業關鍵元件，在循環經濟商業模式下為公司創造高價值的經濟效益。

竹路應材公司為國內高品質氮化鋁粉末供應商，與循環材料專區合作，將電子產業的廢鋁靶材及邊角料，高值化再製為循環高純度氮化鋁粉末，可應用於電動車及電子封裝產業之氮化鋁基板及導熱膠等產品。使用循環鋁原料，為公司降低成本及達到減碳效益外，並透過技術加值提升產品高值化與經濟效益。

元鼎公司為國內專業的耐火材料製造商，透過工研院輔導，成功將造成環境負荷的鋁渣與集塵灰等金屬煉製事業廢棄物，轉化為高強度與高價值之耐火骨材。除有效去化鋁業廢棄物，將廢棄物處理費的負價值轉化為循環材料產品的正價值，提供高價值耐火材料，降低原物料進口，創造產業創新的循環經濟模式。