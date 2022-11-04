高雄15歲少女不滿管教離家8日，少年隊員警機警用珍珠奶茶遭請少女碰面，並規勸她返家。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄15歲少女不滿管教離家8日，少年隊員警機警用珍珠奶茶遭請少女碰面，並規勸她返家。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄鳳山區15歲少女小涵因與家中母親、2個姐姐相處不睦，時常離家逃學，並外出時封鎖母親、姐姐來電，令她們相當頭痛。直到上月23日，少女出門上學深夜未歸，且校方通知當天小涵並未上學，家人們擔心小涵安危，報警求助。高雄市少年隊獲報，10月31日透過臉書與小涵聯繫，以她最愛的珍珠奶茶邀請碰面，小涵也欣然赴約，後經由警規勸帶回返家。

小涵因不服母親、姐姐們的管教，10月23日早上稱要去上學，但下午母親下班時接到校方來電，稱小涵一整天都沒去上學，母親聽聞後相當生氣，在家等小涵回家。直到晚上10時許，小涵卻未回家，母親由生氣轉為著急，立即向校方表示小涵不見了，請求校方幫忙協尋。

少年隊員警當天接獲校方通報，立即啟動緊急協尋機制，經員警調查，發現小涵有多達7天未按時到校，隨後造訪少女的家庭，也發現少女曾經發生過時學時輟的現象，外出時都會故意不接母親、姐姐們的電話，有時還是將她們封鎖，時常讓母親連繫不上，故兩人溝通中常常發生吵架。

此外，小涵曾交廟會朋友，母親認為廟會複雜，叫小涵不要再跟他們來往，卻遭到小涵頂嘴拒絕，隨即又發生吵架，經過姐姐們的勸架後，小涵才答應往後會晚上10時前回家，也會按時到校，但時常還是失約，令母親、姐姐們頭痛不已。

少年隊員警得知詳情後，透過小涵友人找到小涵的臉書，再透過臉書聯繫小涵，小涵向員警表示，離家後一直都住在前鎮區同齡女性友人家，經過員警耐心的勸說後，小涵雖不滿被家人管教，但聽到員警會請她最愛喝的珍珠奶茶時，便高興的答應赴約。

在10月31日當天，員警買好珍奶在約定地點等小涵，小涵也如期赴約，員警將她帶回派出所並通知母親，母親跟姐姐們都相當開心，頻頻對協尋的員警表達感謝，承諾會好好跟小涵溝通，讓她能夠回學校上課，過正常的生活。

據了解，小涵父母在她年幼時離異，她與2個姐姐相差10多歲，姐姐們感情較親近，且因年齡差較大，無法向姐姐們吐露心聲。此外，姐姐有時也是用管教口吻和她溝通，讓她常覺得有苦沒有地方可以訴說，所以都傾向在外面找同齡朋友，向朋友說心裡話。

據了解，小涵坦承，因母親近期發現跟廟會朋友往來，管教變的更加嚴格，不滿受到更嚴格的約束，10月22日吵完架後，仍感到憤憤不平，才會獨自離家出走。